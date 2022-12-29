В сети появился исходный код Mortal Kombat 2

В сети появилась свежая утечка: в сеть попал исходный код классического файтинга — Mortal Kombat 2. На момент выхода игра отличалась инновационным геймплеем, который определил особенности этого жанра на десятилетия вперёд.

Исходники размещены на GitHub, их можно скачать и изучить. Пока неясно, что опубликовал эти данные, однако в утечке есть описание анимаций, спрайтов и наборов движений и других данных, причём многое из этого не попало в релиз.

Не исключено, что энтузиасты попробуют воссоздать оригинальную версию игры, как её изначально задумывали авторы.