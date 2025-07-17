Вышел первый трейлер «Мортал Комбат 2»

Warner Bros. и New Line Cinema представили первый трейлер долгожданного фильма «Мортал Комбат 2» («Mortal Kombat 2»), премьера которого запланирована на 24 октября 2025 года.
Сюжет фильма повествует о легендарном турнире. Бойцы Земного царства будут сражаться, чтобы защитить свою планету от зловещего Шао Кана и его Внешнего мира.
Во второй части на арену выйдут новые герои:
- Джонни Кейдж (Карл Урбан).
- Китана (Аделин Рудольф).
- Джейд (Тати Габриэль).
- Синдел (Ана Тху Нгуен).
- Шао Кан (Мартин Форд).
Съемки картины начались 22 июня 2023 года в Австралии. Сначала их планировалось закончить к сентябрю 2023 года, но из-за забастовки в Голливуде съемки пришлось остановить. Возобновились они только в ноябре 2023 года, а в январе 2024 года стало известно о завершении процесса.
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