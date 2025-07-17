Вышел первый трейлер «Мортал Комбат 2»

Warner Bros. и New Line Cinema представили первый трейлер долгожданного фильма «Мортал Комбат 2» («Mortal Kombat 2»), премьера которого запланирована на 24 октября 2025 года.

Сюжет фильма повествует о легендарном турнире. Бойцы Земного царства будут сражаться, чтобы защитить свою планету от зловещего Шао Кана и его Внешнего мира.

Во второй части на арену выйдут новые герои:

Джонни Кейдж (Карл Урбан).

Китана (Аделин Рудольф).

Джейд (Тати Габриэль).

Синдел (Ана Тху Нгуен).

Шао Кан (Мартин Форд).

Съемки картины начались 22 июня 2023 года в Австралии. Сначала их планировалось закончить к сентябрю 2023 года, но из-за забастовки в Голливуде съемки пришлось остановить. Возобновились они только в ноябре 2023 года, а в январе 2024 года стало известно о завершении процесса.