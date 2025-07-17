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Вышел первый трейлер «Мортал Комбат 2»

Грядет смертельная битва.

Warner Bros. и New Line Cinema представили первый трейлер долгожданного фильма «Мортал Комбат 2» («Mortal Kombat 2»), премьера которого запланирована на 24 октября 2025 года.

Сюжет фильма повествует о легендарном турнире. Бойцы Земного царства будут сражаться, чтобы защитить свою планету от зловещего Шао Кана и его Внешнего мира.

Во второй части на арену выйдут новые герои:

  • Джонни Кейдж (Карл Урбан).
  • Китана (Аделин Рудольф).
  • Джейд (Тати Габриэль).
  • Синдел (Ана Тху Нгуен).
  • Шао Кан (Мартин Форд).

Съемки картины начались 22 июня 2023 года в Австралии. Сначала их планировалось закончить к сентябрю 2023 года, но из-за забастовки в Голливуде съемки пришлось остановить. Возобновились они только в ноябре 2023 года, а в январе 2024 года стало известно о завершении процесса.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
В сети появился исходный код Mortal Kombat 2

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