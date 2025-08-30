«Мортал Комбат 2» перенесли на май 2026 года | The GEEK
close
Новости

«Мортал Комбат 2» перенесли на май 2026 года

Этот месяц считается наиболее удачным временем для премьер.

Warner Bros и New Line/Atomic Monster перенесли премьеру фильма «Мортал Комбат 2». Лента выйдет не этой осенью, как планировалось, а 15 мая 2026 года.

Причина переноса связана с расписанием проката, сообщает Deadline. Осенью зрителей ждет сразу несколько громких премьер, в том числе фильм о Брюсе Спрингстине «Избавь меня от небытия» и экранизация романа Коллин Гувер «Сожалею о тебе».

К тому же период Хэллоуина редко приносит большие сборы. Май, наоборот, считается более удачным временем. В этом году именно в это окно успешно стартовал «Пункт назначения: Узы крови», ставший рекордсменом франшизы.

Сюжет «Мортал Комбат 2» продолжит историю героев, к которым присоединится Джонни Кейдж. Им предстоит сразиться с армией Шао Кана, угрожающей Земному царству.

В фильме снимутся Карл Урбан, Аделин Рудольф, Джессика Макнэми, Джош Лоусон, Луди Лин, Мехкад Брукс, Тати Габриэль, Льюис Тан, Дэймон Херриман, Чинь Хань, Таданобу Асано, Джо Таслим и Хироюки Санада.

id·209139·20250830_0818
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
«Чужой: Земля». Обзор 1—4 эпизодов сериала
Метаморфозы: обзор третьего эпизода сериала «Чужой: Земля»
Дэдпул появится в фильме «Мстители: Судный день»
Второй сезон «Миротворца» получил 100% «свежести» на Rotten Tomatoes
Paramount планирует снять продолжение «Войны миров Z»
«Чужой: Земля» — даты выхода серий на Hulu
Фильм «Тихое место 3» получил дату выхода
Синопсис фильма «Человек-паук 4» с Томом Холландом: новые детали, возвращения и дебюты
Вышел трейлер хоррора «Заклятие 4: Последние обряды»
Шварценеггер может вернуться во вселенную «Хищника»
Вышел первый трейлер «Мортал Комбат 2»

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK