«Мортал Комбат 2» перенесли на май 2026 года

Warner Bros и New Line/Atomic Monster перенесли премьеру фильма «Мортал Комбат 2». Лента выйдет не этой осенью, как планировалось, а 15 мая 2026 года.

Причина переноса связана с расписанием проката, сообщает Deadline. Осенью зрителей ждет сразу несколько громких премьер, в том числе фильм о Брюсе Спрингстине «Избавь меня от небытия» и экранизация романа Коллин Гувер «Сожалею о тебе».

К тому же период Хэллоуина редко приносит большие сборы. Май, наоборот, считается более удачным временем. В этом году именно в это окно успешно стартовал «Пункт назначения: Узы крови», ставший рекордсменом франшизы.

Сюжет «Мортал Комбат 2» продолжит историю героев, к которым присоединится Джонни Кейдж. Им предстоит сразиться с армией Шао Кана, угрожающей Земному царству.

В фильме снимутся Карл Урбан, Аделин Рудольф, Джессика Макнэми, Джош Лоусон, Луди Лин, Мехкад Брукс, Тати Габриэль, Льюис Тан, Дэймон Херриман, Чинь Хань, Таданобу Асано, Джо Таслим и Хироюки Санада.