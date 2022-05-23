В базе FCC появился загадочный адаптер от Apple с iOS и 1,5 ГБ оперативной памяти

Компания Apple произвела регистрацию в Федеральной Комиссии по связи (FCC) необычного сетевого адаптера под кодовым номером A2657. Образцы устройства были отправлены в агентство 22 января 2022 года.

Согласно документации, устройство оснащено двумя портами Gigabit Ethernet, одним портом USB-C, поддержкой модулей Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Кроме того, работает гаджет под управлением iOS 15.5, имеет 1,5 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Ещё в документах обозначается вторая версия аксессуара с Lightning вместо USB-C и 1 ГБ оперативной памяти.

Больше никаких подробностей о загадочном устройстве нет.

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