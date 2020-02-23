Facebook запустила групповые видеозвонки Messenger Rooms
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Facebook запустила групповые видеозвонки Messenger Rooms

Facebook выпустила сервис для организации групповых видеозвонков под названием Messenger Rooms. С его помощью в Facebook или Messenger можно создавать конференции до 50 участников. В них могут участвовать даже те пользователи, которые не имеют аккаунта в Facebook.

Messenger Rooms

Пользователи могут переходить в чаты, использовать AR фильтры, ставить фоны и менять освещение. Аналогичные «комнаты» скоро должны появится в директе Instagram и мессенджере WhatsApp.

Messenger Rooms 01

Новый функционал Messenger Rooms должен составить конкуренцию скандальному приложению Zoom. В сервисе от Facebook можно устраивать конференции, проводит вебинары и прочие массовые мероприятия.

Запуск нового сервиса в Facebook произошел из-за массового перевода людей на удалённую работу, а также увеличившимся спросом на видеозвонки.

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