Facebook запустила групповые видеозвонки Messenger Rooms

Facebook выпустила сервис для организации групповых видеозвонков под названием Messenger Rooms. С его помощью в Facebook или Messenger можно создавать конференции до 50 участников. В них могут участвовать даже те пользователи, которые не имеют аккаунта в Facebook.

Пользователи могут переходить в чаты, использовать AR фильтры, ставить фоны и менять освещение. Аналогичные «комнаты» скоро должны появится в директе Instagram и мессенджере WhatsApp.

Новый функционал Messenger Rooms должен составить конкуренцию скандальному приложению Zoom. В сервисе от Facebook можно устраивать конференции, проводит вебинары и прочие массовые мероприятия.

Запуск нового сервиса в Facebook произошел из-за массового перевода людей на удалённую работу, а также увеличившимся спросом на видеозвонки.