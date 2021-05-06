Facebook отрицает блокировку аккаунта Signal после слива данных

Компания Facebook опровергла данные о блокировке рекламного аккаунта мессенджера Signal в социальной сети. Ранее стало известно, что его забанили после публикации того, какие данные собирает Facebook.

Представитель соцсети Джо Осборн заявил, что этот скриншот сделали в марте, после чего аккаунт заблокировали, но по иной причине — из-за проблем с платежами. А рекламная кампания Signal так и не была запущена.

Сами объявления никогда не отклонялись, так как Signal никогда не запускал их. Рекламный аккаунт доступен с начала марта, и с тех пор можно было публиковать объявления, не нарушающие наши правила. Джо Осборн

Ранее мы писали, что в своей рамках рекламной кампании, разработанной для Instagram, представители Signal сообщили, как именно Facebook предлагает таргетированную рекламу и какие данные собирает для этого.

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