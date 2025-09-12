Европейские цены на iPhone 17, iPhone Air, новые Apple Watch и AirPods Pro 3

12 сентября во всем мире стартовал предзаказ новых iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 и AirPods Pro 3. Редакция The GEEK собрала европейские цены на новинки, в частности в Германии.
Цены в Европе на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
- iPhone 17 (256 ГБ) — €949 (~93 300 рублей);
- iPhone 17 (512 ГБ) — €1199 (~117 800 рублей);
- iPhone 17 Pro (256 ГБ) — €1299 (~127 600 рублей);
- iPhone 17 Pro (512 ГБ) — €1549 (~152 200 рублей);
- iPhone 17 Pro (1024 ГБ) — €1799 (~176 700 рублей);
- iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) — €1449 (~142 400 рублей);
- iPhone 17 Pro Max (512 ГБ) — €1699 (~167 000 рублей);
- iPhone 17 Pro Max (1024 ГБ) — €1949 (~191 500 рублей);
- iPhone 17 Pro Max (2048 ГБ) — €2449 (~240 600 рублей);
- iPhone Air (256 ГБ) — €1199 (~117 800 рублей);
- iPhone Air (512 ГБ) — €1449 (~142 400 рублей);
- iPhone Air (1024 ГБ) — €1699 (~167 000 рублей).
Цены в Европе на Apple Watch Series 11, Watch SE 3 и Watch Ultra 3
- Apple Watch Series 11 (42 мм, алюминий, GPS) — €449 (~44 100 рублей);
- Apple Watch Series 11 (42 мм, алюминий, GPS + Cellular) — €559 (~54 900 рублей);
- Apple Watch Series 11 (46 мм, алюминий, GPS) — €479 (~47 100 рублей);
- Apple Watch Series 11 (46 мм, алюминий, GPS + Cellular) — €599 (~58 900 рублей);
- Apple Watch Series 11 (42 мм, титан) — €799 (~78 500 рублей);
- Apple Watch Series 11 (46 мм, титан) — €849 (~83 400 рублей);
- Apple Watch SE 3 (40 мм, GPS) — €269 (~26 500 рублей);
- Apple Watch SE 3 (44 мм, GPS) — €299 (~29 400 рублей);
- Apple Watch SE 3 (40 мм, GPS + Cellular) — €319 (~31 400 рублей);
- Apple Watch SE 3 (44 мм, GPS + Cellular) — €349 (~34 300 рублей);
- Apple Watch Ultra 3 (49 мм) — €899 (~88 400 рублей);
- Apple Watch Ultra 3 (49 мм, миланский браслет из титана) — €999 (~98 200 рублей).
Цены в Европе на AirPods Pro 3
- AirPods Pro 3 — €249 (~24 500 рублей).
Ознакомиться с ценниками в США можно тут. Все устройства появятся в продаже 19 сентября.
