Европейские цены на iPhone 17, iPhone Air, новые Apple Watch и AirPods Pro 3

Новинки от Apple в Европе намного дороже чем в США.

12 сентября во всем мире стартовал предзаказ новых iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 и AirPods Pro 3. Редакция The GEEK собрала европейские цены на новинки, в частности в Германии.

Цены в Европе на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air

Apple представила iPhone 17 — наконец-то с экраном 120 Гц
  • iPhone 17 (256 ГБ) — €949 (~93 300 рублей);
  • iPhone 17 (512 ГБ) — €1199 (~117 800 рублей);
  • iPhone 17 Pro (256 ГБ) — €1299 (~127 600 рублей);
  • iPhone 17 Pro (512 ГБ) — €1549 (~152 200 рублей);
  • iPhone 17 Pro (1024 ГБ) — €1799 (~176 700 рублей);
  • iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) — €1449 (~142 400 рублей);
  • iPhone 17 Pro Max (512 ГБ) — €1699 (~167 000 рублей);
  • iPhone 17 Pro Max (1024 ГБ) — €1949 (~191 500 рублей);
  • iPhone 17 Pro Max (2048 ГБ) — €2449 (~240 600 рублей);
  • iPhone Air (256 ГБ) — €1199 (~117 800 рублей);
  • iPhone Air (512 ГБ) — €1449 (~142 400 рублей);
  • iPhone Air (1024 ГБ) — €1699 (~167 000 рублей).

iPhone 17 и iPhone Air уже в России: цены взлетели в 2 раза

Цены в Европе на Apple Watch Series 11, Watch SE 3 и Watch Ultra 3

Предзаказы на новые Apple Watch и AirPods Pro 3 начали принимать в России
  • Apple Watch Series 11 (42 мм, алюминий, GPS) — €449 (~44 100 рублей);
  • Apple Watch Series 11 (42 мм, алюминий, GPS + Cellular) — €559 (~54 900 рублей);
  • Apple Watch Series 11 (46 мм, алюминий, GPS) — €479 (~47 100 рублей);
  • Apple Watch Series 11 (46 мм, алюминий, GPS + Cellular) — €599 (~58 900 рублей);
  • Apple Watch Series 11 (42 мм, титан) — €799 (~78 500 рублей);
  • Apple Watch Series 11 (46 мм, титан) — €849 (~83 400 рублей);
  • Apple Watch SE 3 (40 мм, GPS) — €269 (~26 500 рублей);
  • Apple Watch SE 3 (44 мм, GPS) — €299 (~29 400 рублей);
  • Apple Watch SE 3 (40 мм, GPS + Cellular) — €319 (~31 400 рублей);
  • Apple Watch SE 3 (44 мм, GPS + Cellular) — €349 (~34 300 рублей);
  • Apple Watch Ultra 3 (49 мм) — €899 (~88 400 рублей);
  • Apple Watch Ultra 3 (49 мм, миланский браслет из титана) — €999 (~98 200 рублей).

Цены в Европе на AirPods Pro 3

Apple представила AirPods Pro 3
  • AirPods Pro 3 — €249 (~24 500 рублей).

Ознакомиться с ценниками в США можно тут. Все устройства появятся в продаже 19 сентября.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Китай приостановил продажи iPhone Air
Apple открыла предзаказ iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air и других новинок
Sony выпустила Xperia 10 VII: компактный смартфон с OLED 120 Гц и Snapdragon 6 Gen 3
Титановый порт USB-C в iPhone Air напечатан на 3D-принтере
Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?
Теперь iPhone 16 продаётся только с 128 ГБ памяти
iPhone Air стал тоньше и изящнее, но без стереодинамиков
Apple показала повербанк для iPhone Air: $99 и почти вдвое толще смартфона
Раскрыта точная ёмкость аккумуляторов в iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
iPhone 17 Pro получит возможность отключать мерцание экрана (ШИМ)
Предзаказы на новые Apple Watch и AirPods Pro 3 начали принимать в России
iPhone 17 и iPhone Air уже в России: цены взлетели в 2 раза
Раскрыт объем оперативной памяти в iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
Обои iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air доступны для загрузки
Apple добавит функцию определения гипертонии в старые Apple Watch
Стало известно, почему Apple отказалась от титана и вернула алюминий в iPhone 17 Pro
Apple сняла с продажи iPhone 15, iPhone 16 Pro и еще пять других устройств
Представлен iPhone Air — самый тонкий iPhone в истории
Apple представила Watch Series 11 — 24 часа автономности и поддержка 5G

