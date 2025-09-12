Apple открыла предзаказ iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air и других новинок | The GEEK
close
Новости

Apple открыла предзаказ iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air и других новинок

Старт продаж всех новинок намечен на 19 сентября.

Apple начала принимать предзаказы на все свои новинки, которые были представлены на недавней презентации. Среди них — новые модели iPhone 17, iPhone Air, а также умные часы Apple Watch и наушники AirPods Pro 3. Все устройства появятся в продаже 19 сентября.

Цены на iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch и AirPods Pro 3 в США

iPhone 17 и iPhone Air уже в России: цены взлетели в 2 раза

iPhone:

  • iPhone 17 (256 ГБ) — $799 (~67 000 рублей);
  • iPhone 17 (512 ГБ) — $999 (~83 800 рублей);
  • iPhone 17 Pro (256 ГБ) — $1099 (~91 200 рублей);
  • iPhone 17 Pro (512 ГБ) — $1299 (~108 900 рублей);
  • iPhone 17 Pro (1024 ГБ) — $1499 (~125 700 рублей);
  • iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) — $1199 (~100 500 рублей);
  • iPhone 17 Pro Max (512 ГБ) — $1399 (~117 300 рублей);
  • iPhone 17 Pro Max (1024 ГБ) — $1599 (~134 100 рублей);
  • iPhone 17 Pro Max (2048 ГБ) — $1999 (~167 600 рублей);
  • iPhone Air (256 ГБ) — $999 (~83 800 рублей);
  • iPhone Air (512 ГБ) — $1199 (~100 500 рублей);
  • iPhone Air (1024 ГБ) — $1399 (~117 300 рублей).

Apple Watch:

  • Apple Watch Series 11 (42 мм) — $399 (~33 500 рублей);
  • Apple Watch Series 11 (46 мм) — $429 (~36 000 рублей);
  • Apple Watch Series 11 (42 мм, 5G) — $499 (~41 900 рублей);
  • Apple Watch Series 11 (46 мм, 5G) — $529 (~44 400 рублей);
  • Apple Watch SE 3 (40 мм) — $249 (~20 900 рублей);
  • Apple Watch SE 3 (44 мм) — $279 (~23 400 рублей);
  • Apple Watch SE 3 (40 мм, 5G) — $299 (~25 100 рублей);
  • Apple Watch SE 3 (44 мм, 5G) — $329 (~27 600 рублей);
  • Apple Watch Ultra 3 (49 мм) — $799 (~67 000 рублей).

AirPods Pro:

  • AirPods Pro 3 — $249 (~20 900 рублей).
id·210414·20250912_1616
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Китай приостановил продажи iPhone Air
Sony выпустила Xperia 10 VII: компактный смартфон с OLED 120 Гц и Snapdragon 6 Gen 3
Титановый порт USB-C в iPhone Air напечатан на 3D-принтере
Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?
Теперь iPhone 16 продаётся только с 128 ГБ памяти
iPhone Air стал тоньше и изящнее, но без стереодинамиков
Apple показала повербанк для iPhone Air: $99 и почти вдвое толще смартфона
Раскрыта точная ёмкость аккумуляторов в iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
iPhone 17 Pro получит возможность отключать мерцание экрана (ШИМ)
Предзаказы на новые Apple Watch и AirPods Pro 3 начали принимать в России
iPhone 17 и iPhone Air уже в России: цены взлетели в 2 раза
Раскрыт объем оперативной памяти в iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
Обои iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air доступны для загрузки
Apple добавит функцию определения гипертонии в старые Apple Watch
Стало известно, почему Apple отказалась от титана и вернула алюминий в iPhone 17 Pro
Apple сняла с продажи iPhone 15, iPhone 16 Pro и еще пять других устройств
Представлен iPhone Air — самый тонкий iPhone в истории
Apple представила iPhone 17 — наконец-то с экраном 120 Гц
iPhone 17 с eSIM получат более ёмкие аккумуляторы
iPhone 17 Pro получит более яркий экран и рекордную автономность

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  2. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  3. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры

  4. Обзор MAIBENBEN M557: тихий трудяга на каждый день

    Обзоры

  5. Обзор realme P3 Ultra: лунная магия светящейся крышки

    Обзоры

  6. Обзор Tecno POVA 7 Neo: киберпанк-смартфон с мощной батареей

    Обзоры
Смотреть все обзоры