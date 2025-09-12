Apple открыла предзаказ iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air и других новинок

Apple начала принимать предзаказы на все свои новинки, которые были представлены на недавней презентации. Среди них — новые модели iPhone 17, iPhone Air, а также умные часы Apple Watch и наушники AirPods Pro 3. Все устройства появятся в продаже 19 сентября.
Цены на iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch и AirPods Pro 3 в США
iPhone:
- iPhone 17 (256 ГБ) — $799 (~67 000 рублей);
- iPhone 17 (512 ГБ) — $999 (~83 800 рублей);
- iPhone 17 Pro (256 ГБ) — $1099 (~91 200 рублей);
- iPhone 17 Pro (512 ГБ) — $1299 (~108 900 рублей);
- iPhone 17 Pro (1024 ГБ) — $1499 (~125 700 рублей);
- iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) — $1199 (~100 500 рублей);
- iPhone 17 Pro Max (512 ГБ) — $1399 (~117 300 рублей);
- iPhone 17 Pro Max (1024 ГБ) — $1599 (~134 100 рублей);
- iPhone 17 Pro Max (2048 ГБ) — $1999 (~167 600 рублей);
- iPhone Air (256 ГБ) — $999 (~83 800 рублей);
- iPhone Air (512 ГБ) — $1199 (~100 500 рублей);
- iPhone Air (1024 ГБ) — $1399 (~117 300 рублей).
Apple Watch:
- Apple Watch Series 11 (42 мм) — $399 (~33 500 рублей);
- Apple Watch Series 11 (46 мм) — $429 (~36 000 рублей);
- Apple Watch Series 11 (42 мм, 5G) — $499 (~41 900 рублей);
- Apple Watch Series 11 (46 мм, 5G) — $529 (~44 400 рублей);
- Apple Watch SE 3 (40 мм) — $249 (~20 900 рублей);
- Apple Watch SE 3 (44 мм) — $279 (~23 400 рублей);
- Apple Watch SE 3 (40 мм, 5G) — $299 (~25 100 рублей);
- Apple Watch SE 3 (44 мм, 5G) — $329 (~27 600 рублей);
- Apple Watch Ultra 3 (49 мм) — $799 (~67 000 рублей).
AirPods Pro:
- AirPods Pro 3 — $249 (~20 900 рублей).
