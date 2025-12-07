Vivo S50 и S50 Pro Mini (X300 FE) получили возможную дату выхода

Смартфоны Vivo S50 и Vivo S50 Pro Mini могут официально дебютировать в Китае уже 15 декабря. Соответствующий постер с датой презентации появился в сети.

Vivo S50 получит 6,59-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 1,5K. Смартфон уже засветился в Geekbench с чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 и 16 ГБ ОЗУ.

Камеры включают 50-Мп фронтальную и тройной задний модуль с 50-Мп перископом Sony IMX882. Устройство будет работать на OriginOS 6 и поддерживать 90-ваттную зарядку. Доступные цвета — чёрный, белый, голубой и фиолетовый.

Vivo S50 Pro Mini будет оснащён 6,31-дюймовым AMOLED-дисплеем, до 16 ГБ LPDDR5X, а также новейшим Snapdragon 8 Gen 5. Система камер включает основной датчик с технологией VCS, перископ Sony IMX882, ультраширокоугольную камеру и 50-Мп фронталку.

Смартфон получит аккумулятор 6500 мАч с быстрой проводной зарядкой 90 Вт и беспроводной 40 Вт. Кроме того, будет ультразвуковой сканер отпечатков и защита IP68/69.