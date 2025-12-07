Vivo S50 и S50 Pro Mini (X300 FE) получили возможную дату выхода | The GEEK
close
Новости

Vivo S50 и S50 Pro Mini (X300 FE) получили возможную дату выхода

Постер с датой презентации опубликовали в сети.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:28

Смартфоны Vivo S50 и Vivo S50 Pro Mini могут официально дебютировать в Китае уже 15 декабря. Соответствующий постер с датой презентации появился в сети.

Vivo S50 получит 6,59-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 1,5K. Смартфон уже засветился в Geekbench с чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 и 16 ГБ ОЗУ.

Камеры включают 50-Мп фронтальную и тройной задний модуль с 50-Мп перископом Sony IMX882. Устройство будет работать на OriginOS 6 и поддерживать 90-ваттную зарядку. Доступные цвета — чёрный, белый, голубой и фиолетовый.

Vivo S50 Pro Mini будет оснащён 6,31-дюймовым AMOLED-дисплеем, до 16 ГБ LPDDR5X, а также новейшим Snapdragon 8 Gen 5. Система камер включает основной датчик с технологией VCS, перископ Sony IMX882, ультраширокоугольную камеру и 50-Мп фронталку.

Смартфон получит аккумулятор 6500 мАч с быстрой проводной зарядкой 90 Вт и беспроводной 40 Вт. Кроме того, будет ультразвуковой сканер отпечатков и защита IP68/69.

id·215957·20251207_2128
HONOR X80 с батареей 10 000 мАч готовится к выходу
iPhone Air подешевел почти на 50% за 10 недель
The Elec: iPhone 17e получит экран от iPhone 16e без Dynamic Island
График обновления Ростест-смартфонов Vivo до OriginOS 6 (Android 16)
Apple выпустила iOS 26.2 Release Candidate
Планшет TECNO MegaPad Pro с ИИ-кнопкой и поддержкой Dolby Atmos вышел в России
Характеристики, цены и рендеры глобальных Xiaomi Redmi Note 15 утекли в сеть
Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле
Vivo X300 в новой расцветке появился в продаже в России
Realme GT 8 Pro вышел в России: цены
В России начались продажи камерофонов Vivo X300 и X300 Pro: цены
Продажи Vivo X300 и X300 Pro стартуют в России 10 ноября
Vivo X300 и X300 Pro вышли на глобальный рынок — меньше батарея, выше цена
Vivo S50 Pro mini (X300 FE) получит компактный корпус и процессор от Qualcomm
Представлен iQOO 15 – топовый игровой флагман по доступной цене
Среднебюджетный Vivo V60 вышел в России: цены и характеристики
OriginOS 6: дата выхода и список поддерживаемых смартфонов Vivo и iQOO
Представлены Vivo X300 и X300 Pro — топовые фотофлагманы с мощным «железом»

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  2. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  5. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  6. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры
Смотреть все обзоры