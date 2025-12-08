Vivo S50 и S50 Pro mini получили официальную дату выхода | The GEEK
Vivo S50 и S50 Pro mini получили официальную дату выхода

Новинки уже доступны для предзаказа.
Редакция The GEEK сегодня в 11:08

Vivo официально объявила, что серия смартфонов S50 будет представлена в Китае 15 декабря. Предварительные заказы на Vivo S50 и S50 Pro mini уже открыты.

Базовый S50 поступит в продажу в четырёх цветах: белом, фиолетовом, чёрном и голубом. Vivo S50 Pro mini получит три расцветки: белую, фиолетовую и чёрную.

Vivo S50 Pro mini оснащён флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 5, тогда как у Vivo S50 ожидается чип Snapdragon 8s Gen 3. Оба смартфона, согласно утечкам и тизерам, получат перископический телеобъектив Sony IMX882 на 50 Мп. Подробнее о характеристиках читайте по ссылке.

