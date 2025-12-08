Time назвал 10 лучших фильмов 2025 года

Журнал Time опубликовал список из десяти лучших фильмов 2025 года. Редакция отмечает, что в эпоху стриминга фильмы нередко становятся фоном для бытовых дел, однако каждый год появляются картины, которые требуют полного внимания зрителя. В уходящем году таких работ было немало — они удивляли, заставляли задуматься и останавливали привычный ход дня.
Топ-10 фильмов 2025 года по версии Time
- «Новая волна» (Nouvelle Vague);
- «Офицер и шпион» (An Officer and a Spy);
- «Голубая Луна» (Blue Moon);
- «Сентиментальная ценность» (Sentimental Value);
- «День Питера Худжара» (Peter Hujar’s Day);
- «Грабитель с крыши» (Roofman);
- «Грешники» (Sinners);
- «Вдохновитель» (The Mastermind);
- «Убейте жокея» (Kill the Jockey);
- «Тот самый день» (One of Them Days).
Ранее лучшие фильмы 2025 года назвали Американский институт кино, журнал Rolling Stone и киноиздание Cahiers du cinéma.
Комментарии в Телеграм