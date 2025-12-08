10 лучших фильмов 2025 года по версии журнала Time | The GEEK
Time назвал 10 лучших фильмов 2025 года

Очередной топ фильмов уходящего года, которые точно стоит посмотреть.
Редакция The GEEK сегодня в 11:30

Журнал Time опубликовал список из десяти лучших фильмов 2025 года. Редакция отмечает, что в эпоху стриминга фильмы нередко становятся фоном для бытовых дел, однако каждый год появляются картины, которые требуют полного внимания зрителя. В уходящем году таких работ было немало — они удивляли, заставляли задуматься и останавливали привычный ход дня.

Топ-10 фильмов 2025 года по версии Time

  1. «Новая волна» (Nouvelle Vague);
  2. «Офицер и шпион» (An Officer and a Spy);
  3. «Голубая Луна» (Blue Moon);
  4. «Сентиментальная ценность» (Sentimental Value);
  5. «День Питера Худжара» (Peter Hujar’s Day);
  6. «Грабитель с крыши» (Roofman);
  7. «Грешники» (Sinners);
  8. «Вдохновитель» (The Mastermind);
  9. «Убейте жокея» (Kill the Jockey);
  10. «Тот самый день» (One of Them Days).

Ранее лучшие фильмы 2025 года назвали Американский институт кино, журнал Rolling Stone и киноиздание Cahiers du cinéma.

