Time назвал 10 лучших фильмов 2025 года

Журнал Time опубликовал список из десяти лучших фильмов 2025 года. Редакция отмечает, что в эпоху стриминга фильмы нередко становятся фоном для бытовых дел, однако каждый год появляются картины, которые требуют полного внимания зрителя. В уходящем году таких работ было немало — они удивляли, заставляли задуматься и останавливали привычный ход дня.

Топ-10 фильмов 2025 года по версии Time

«Новая волна» (Nouvelle Vague); «Офицер и шпион» (An Officer and a Spy); «Голубая Луна» (Blue Moon); «Сентиментальная ценность» (Sentimental Value); «День Питера Худжара» (Peter Hujar’s Day); «Грабитель с крыши» (Roofman); «Грешники» (Sinners); «Вдохновитель» (The Mastermind); «Убейте жокея» (Kill the Jockey); «Тот самый день» (One of Them Days).

Ранее лучшие фильмы 2025 года назвали Американский институт кино, журнал Rolling Stone и киноиздание Cahiers du cinéma.