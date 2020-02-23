Ещё одна встреча с SHODAN: новый тизер-трейлер ремейка System Shock

Несмотря на отсутствие даты релиза и прочих данных, Nightdive Studios не преминула напомнить о себе в рамках мероприятия Guerrilla Collective Day. Там показали геймплей альфа-версии System Shock Redux. Видео было записано на той самой сборке, что доступна в Steam и GOG.

Единственным отличием является весьма расслабляющая музыка, которая больше подходит для озвучивания лифтов в торговых центрах и отелях или зон отдыха, а не для космического хоррора. Получилось забавно.

Отметим, что на сегодня есть целых три версии System Shock 3, причём все они находятся в состоянии длительной разработки. Непосредственно та, о которой идёт речь, появилась ещё несколько лет назад, собрала внушительную сумму на Kickstarter, но постоянно переносилась или приостанавливалась.

Одной из проблем стала смена графического движка с Unity на Unreal Engine 4, что потребовало кардинальной переработки всего имеющегося контента. Это, а также другие проблемы, сильно затягивает процесс.

Как ожидается, ремейк System Shock выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, однако даты релиза по-прежнему нет. Предполагается, что хотя бы в ранний доступ игра выйдет в этом году, но это пока маловероятно.