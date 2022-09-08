Epic Games Store бесплатно раздаёт симулятор виноделия Hundred Days

Если вы всегда хотели попробовать себя в роли винодела (а кто бы не хотел), то сейчас появилась отличная возможность сделать это в симуляторе Hundred Days. Игру можно бесплатно забрать в Epic Games Store.

В Hundred Days игрок получает контроль над винодельческим заводом. Соответственно, для него нужно выращивать виноградники, собирать урожай и реализовывать свой продукт на рынке.

Бесплатная раздача Hundred Days в EGS продлится до 15 сентября. Дополнительно можно забрать начальный набора Epic для королевской битвы Realm Royale Reforged.

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