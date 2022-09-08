Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Epic Games Store бесплатно раздаёт симулятор виноделия Hundred Days

Если вы всегда хотели попробовать себя в роли винодела (а кто бы не хотел), то сейчас появилась отличная возможность сделать это в симуляторе Hundred Days. Игру можно бесплатно забрать в Epic Games Store.

В Hundred Days игрок получает контроль над винодельческим заводом. Соответственно, для него нужно выращивать виноградники, собирать урожай и реализовывать свой продукт на рынке.

Бесплатная раздача Hundred Days в EGS продлится до 15 сентября. Дополнительно можно забрать начальный набора Epic для королевской битвы Realm Royale Reforged.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
EpicGames

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии