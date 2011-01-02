Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Эдвард Сноуден хочет получить российское гражданство

Экс-сотрудник сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден хочет стать российским гражданином. Об этом он написал в Twitter.

После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с нашим сыном. Вот почему в эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российского-американского гражданства.

Эдвард Сноуден

При этом он заявил, что он и его жена Линдси Миллс «остаются американцами» и будут воспитывать сына «со всеми американскими ценностями, которые мы любим, включая свободу высказывать свое мнение».

Также он отметил, что ждёт возвращения в США, чтобы семья, наконец, воссоединилась. Отметим, что Сноуден уехал из США и получил убежище в России в 2013 году. Ранее он получил бессрочный вид на жительство в России.

Его переезд связан с раскрытием секретных данных о слежке американских спецслужб за гражданами. Из-за этого в США его, скорее всего, арестуют.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить