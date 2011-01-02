Эдвард Сноуден хочет получить российское гражданство

Экс-сотрудник сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден хочет стать российским гражданином. Об этом он написал в Twitter.
После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с нашим сыном. Вот почему в эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российского-американского гражданства.Эдвард Сноуден
При этом он заявил, что он и его жена Линдси Миллс «остаются американцами» и будут воспитывать сына «со всеми американскими ценностями, которые мы любим, включая свободу высказывать свое мнение».
Также он отметил, что ждёт возвращения в США, чтобы семья, наконец, воссоединилась. Отметим, что Сноуден уехал из США и получил убежище в России в 2013 году. Ранее он получил бессрочный вид на жительство в России.
Его переезд связан с раскрытием секретных данных о слежке американских спецслужб за гражданами. Из-за этого в США его, скорее всего, арестуют.
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