Датчики Яндекса для умного дома обновились и резко подешевели

Устройства получили новые функции и улучшенную конструкцию.
Редакция The GEEK сегодня в 11:00

Яндекс представил обновлённую линейку датчиков для умного дома и одновременно снизил их стоимость. Теперь базовые устройства стоят 1490 рублей вместо прежних 2490.

В линейку вошли четыре устройства:

  • датчик температуры и влажности
  • протечки
  • открытия дверей и окон
  • движения и освещённости.

Производитель отмечает, что устройства не только подешевели, но и получили улучшения по части конструкции и функциональности.

Датчик температуры и влажности получил встроенный экран и новую конструкцию с ножкой. Его можно размещать как на стене, так и на поверхности. Устройство поддерживает сценарии автоматизации, например включение кондиционера или увлажнителя при заданных параметрах.

Датчик протечки выполнен в обновлённом корпусе и отслеживает появление воды, отправляя уведомления пользователю. Его можно разместить в зонах риска — под раковиной или рядом со стиральной машиной.

Датчик открытия дверей и окон стал надёжнее и устойчивее к вибрациям. Он подходит как для задач безопасности, так и для автоматизации, например включения света при открытии двери.

Датчик движения и освещённости получил магнитное крепление и отдельную передачу данных по каждому параметру. Также появилась настройка чувствительности, что позволяет снизить количество ложных срабатываний.

Все устройства работают по протоколу Zigbee, поэтому могут использоваться в сценариях умного дома даже без подключения к интернету.

Датчики доступны в фирменном магазине Алисы и у ритейлеров.

