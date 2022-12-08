Dyson назвала цену чудных наушников с маской и фильтром для воздуха

Компания Dyson готовит к выходу в продажу наушники Dyson Zone с маской и фильтром для дыхания. Новинка поступит в продажу в Китае в январе 2023 года, а в США появится в марте. Устройство оснащено аккумулятором на 2600 мАч, адаптером Bluetooth 5.0, а также разъёмами 3,5 мм и USB-C.

Полностью наушники заряжаются за 3 часа, при этом они могут работать до 50 часов как аудиоустройство и до 4 часов в дополнительном режиме фильтрации воздуха.

Также в наушниках встроено сразу 11 микрофонов — 8 из них работают для системы шумоподавления, 2 — для подавления шума самого фильтра, а последний установлен внутри и работает для детектирования голоса пользователя.

Утверждается, что фильтр Dyson Zone отсеивает до 99% вредных частиц, даже если их размер составляет всего 0,1 микрометра. Для нормальной работы нужно менять фильтры не реже раза в год. Пока неясно, будет ли такая система альтернативой медицинской маске.

Фильтр крепится к наушникам с помощью магнита, если его отсоединить, то он перейдёт в «режим ожидания», а если опустить — включится «режим разговора».

Сами наушники весят 595 грамм, с фильтром — 670 грамм. При этом стоимость составляет целых 949 долларов. Это дороже и тяжелее аналогов, ведь там цена не превышает 550 долларов, а вес — неполных 400 грамм.