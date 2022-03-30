Dyson представила наушники с маской для фильтрации воздуха

Dyson представила очень странные беспроводные наушники Zone.

Помимо самих наушников, их конструкция включает в себя встроенную маску для фильтрации воздуха. Производитель обещает очищение до 99% загрязнений.

Работает новинка следующим образом: через компрессоры в наушниках втягивается воздух, фильтруется в небольшом отверстии и передается в маску. Последняя крепится на магнитах, не прилегает к лицу и легко снимается.

Zone можно использовать только как наушники. В них есть три разных режима шумоподавления. Заряжается аппарат через USB-C.

Также пользователи смогут подключаться к приложению Dyson Link, чтобы проверить информацию о качестве окружающего воздуха.

Подробные характеристики еще не известны, стоимость и дата выхода тоже. Возможно, это прототип, который нескоро дойдет до реализации. В общем, интересно и немного бессмысленно.

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