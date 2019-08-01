Дуров предложил обязать Apple предустанавливать альтернативу AppStore
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Новости

Дуров предложил обязать Apple предустанавливать альтернативу AppStore

Павел Дуров предложил законодательно обязать корпорацию Apple предоставить пользователям выбор откуда устанавливать приложения, а не только через официальный магазин AppStore.

Дуров отметил, что антимонопольная служба в России принимает недостаточные меры к Apple в рамках обязательной предустановке российских приложений. Павел предложил государству обязать корпорацию предустанавливать альтернативные магазины приложений.

Кроме того, он в очередной раз напомнил, что Apple требует от каждого разработчика приложений для iOS перечислять 30% от продаж любой цифровой услуги.

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