Доступный Samsung Galaxy A34 показали на рендерах

Вместе с Samsung Galaxy A54 компания представит более доступный Galaxy A34. По слухам, анонс состоится в январе. Сейчас Galaxy A34 появился на качественных рендерах в черном цвете.

В Galaxy A34, как и в других смартфонах Samsung, убрали блок камеры, модули оставили отдельно на корпусе. Габариты новинки составят 161,3 x 77,7 x 8,2 мм.

Дисплей Galaxy A34 будет 6,5-дюймовым плоским с вырезом «Infinity-U». Также будет стандартный 3,5-мм разъем для наушников и датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания.