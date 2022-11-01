Доступный Oppo A58 появился на пресс-изображениях

Oppo должна в скором времени представить свой новый смартфон среднего класса Oppo A58. Сейчас появились его качественные изображения и характеристики.

Сообщается, что смартфон получит 6,56-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Процессором будет выступать MediaTek Dimensity 700 с поддержкой ColorOS 12.1. Емкость аккумулятора всего 3880 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки. Основная камера получит датчики на 50 и 108 Мп, у фронтальной камеры — 8 Мп.

Смартфон появится в трех цветах: черном, голубом и розовом.

Вариации с оперативной LPDDR4x и встроенной памятью будут следующие:

6/128 ГБ;

8/128 ГБ;

8/256 ГБ.

Стоимость пока не сообщается, но новинка точно будет из категории доступных.