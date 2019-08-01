Доступный HONOR 30S поступает в продажу в России

HONOR объявил о стартe продаж нового смартфона флагманской серии HONOR 30 – HONOR 30S. Смартфон оснащён 5G-процессором Kirin 820, основной камерой 64 МП с четырьмя объективами, поддержкой двух SIM-карт, а также быстрой зарядкой HONOR SuperCharge 40 Вт, способной за 30 минут зарядить аккумулятор до 70%.

HONOR 30S будет доступен в продаже с 3 июля у официальных партнеров бренда и с 6 июля на официальном сайте интернет-магазина HONOR по рекомендованной розничной цене 27 990 руб.