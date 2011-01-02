Для PlayStation представили новое «супер приложение»

Sony выпустила обновлённое приложение для пользователей PlayStation. Как отмечают в компании, оно станет «супер приложением» для iOS и Android, а значит в будущем, функционал будет только расширяться.

Весь интерфейс претерпел глобальные изменения, также были добавлены несколько функций. Теперь прямиком с приложения можно пользоваться голосовым чатом в «Тусовках», а также обмениваться сообщениями в PSN. Это гораздо удобнее, чем вводить сообщения с геймпада.

Сам магазин PS Store теперь доступен в приложении, а не веб-страницей. И самое интересное, что с помощью приложения можно будет управлять PlayStation 5. Например, удалённо запускать игры, удалять из памяти файлы или быстро изменять учётную запись.

Обновление начнёт приходить постепенно по всему миру. Поэтому если апдейта нет, стоит немного подождать.