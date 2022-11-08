Дизайнер показал концепт складного Oppo Find N2

В Twitter опубликовали рендеры будущего Oppo Find N2. Изображения создавались по схеме, которой сегодня поделился Digital Chat Station.

Так как сама схема точностью похвастаться не может, дизайнер предупредил, что часть работ стоит расценивать как его фантазии. Например, так он объединил камеры Find X5 и Find X3 Pro.

Складной Oppo Find N2 могут представить в декабре. Пока о нем известно мало, только появлялись скриншоты сделанные на смартфон.