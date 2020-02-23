Дизайнер показал iPhone 12 с «мини-челкой»
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Новости

Дизайнер показал iPhone 12 с «мини-челкой»

Дизайнер Роберт Халлон создал качественные изображения iPhone 12 с новым вырезом. За основу брались последние слухи, которые выглядят более-менее правдоподобными. Новый дизайн отсылается к популярным iPhone 4 и iPhone 5.

  • Iphone 12 Concept

Рендерный iPhone 12 получил небольшую «чёлку» и прямоугольные грани в стиле iPad Pro. Смартфон имеет минимальную рамку вокруг дисплея и площадку с камерами, которая помимо трех основных камер получила сканер LiDAR.

  • Iphone 12 Concept

Подобный дизайн уже не первый раз подтверждают различные авторитетные источники. Первые сообщения об этом появились в декабре 2019 году от аналитика Мин-Чи Куо.

Выход iPhone 12 ожидается в сентябре.

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