Представлен монитор, который полностью окружает голову пользователя

На выставке CES 2023 показали необычный монитор Brelyon Fusion, который буквально охватывает голову пользователя. Новинка позволяет видеть всё, в том числе периферийным зрением. Диагональ составляет 110 дюймов при разрешении 8K.

В мониторе используется OLED-панель с неизвестной частотой, но она явно больше 60 Гц. Новинка также оснащена системой подавления внешнего шума и встроенными динамиками с

поддержкой пространственного аудио.

Монитор пока существует в единственном экземпляре. Его собрали энтузиасты из Массачусетского технологического института. Серийное производство стартует не ранее 2026 года, цена пока неизвестна. При этом не сообщается, будет ли новинка продаваться во всех странах или нет.