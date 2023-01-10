На CES 2023 показали кубик Рубика со встроенной игровой приставкой

На выставке CES 2023 российские разработчики Илья и Савва Осиповы показали оригинальный гаджет — интерактивный кубик Рубика, который можно использовать не только в качестве головоломки, но также как экран, ночник и игровую консоль.

Новинка называется WowCube и включает в себя 24 отдельных OLED-дисплея с сенсорной подложкой. На каждой грани расположены по 4 экрана. А сами грани можно поворачивать. Также WowCube позволяет запускать игры PacMac, Cut the Rope, 2048 и другие. Всего по умолчанию 21 проект. Для управления нужно касаться элементов, трясти или поворачивать куб, или его секции.

Помимо этого, на экраны можно вывести нужные цвета и использовать как обычный кубик Рубика. Наконец, дисплеи могут показывать погоду, время и другие данные, а также работать в качестве ночника.

WowCube питается от аккумулятора, которого хватает на 5 часов работы, зарядка идёт через USB Type-C, а в качестве системы используется CubiOS. Цена — $499 (около 35 тысяч рублей).