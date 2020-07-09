Данные участников голосования по поправкам в Конституцию продают в даркнете

Ресурс «Коммерсантъ» сообщает, что в даркнете появилась база данных участников онлайн-голосования по поправкам в Конституцию, которую уже можно купить. Там есть более миллиона записей с номерами и сериями паспортов. Цена вопроса — 1 доллар за запись при покупке оптом или 1,5 в розницу.

И хотя утверждается, что сами по себе данные не слишком важны, куда интереснее, что их можно совместить с другими. Например, можно добавить имена, номера СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории, и так далее. Как утверждает сам продавец, он уже реализовал 30 тысяч строк данных.

Отметим, что официального комментария со стороны госструктур на данный момент нет. Между тем, это, похоже, та самая база, о которой ещё 9 июля писала «Медуза». Тогда в Минкомсвязи заявили, что попавшие в открытый доступ данные зашифрован, однако специалисты издания смогли легко вскрыть код и прочитать данные.

Основатель DeviceLock Ашот Оганесян подтвердил, что сведения в базе актуальны. А другие специалисты из IT-сферы заявили, что такая тенденция опасна, ведь государственные ресурсы оказались незащищены. Из-за этого количество утечек выросло, что может в конечном итоге стать проблемой для обычных пользователей.