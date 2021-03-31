Cortana прекратила работу на Android и iOS

Голосовой ассистент Cortana от Microsoft больше не будет поддерживаться на iOS и Android. Об этом официально заявила Microsoft. С ноября 2019 года Cortana была доступна на ряде мобильных устройств, а в 2020 году разработчик объявил о планах по прекращению её дальнейшей поддержки. Также Cortana перестала выпускаться под видом отдельного приложения в Великобритании, Индии и Китае.

С 31 марта 2021 года созданный пользователями контент с помощью Cortana, как, напоминания и список задач, больше не будет работать в мобильном приложении Cortana, но Cortana по-прежнему будет существовать в Windows. Также напоминания, списки и задачи из Cortana буду автоматически перенесены в приложение Microsoft To-Do, которое можно бесплатно загрузить. Сообщает Microsoft

Microsoft давно запланировала прекратить поддержку мобильной Cortana. Свои действия они объяснили тем, что помощник будет глубоко интегрирован в семейство Microsoft 365. Голосовой помощник синхронизируется с облачными сервисами Microsoft и является некой особенностью системы.

Cortana не смогла завоевать любовь у пользователей, как это сделали Google Assistant и Siri на iOS. Также компании приложили огромные усилия, чтобы их голосовые ассистенты поддерживали несколько языков и свободно управлялись с задачами внутри системы.