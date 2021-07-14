Coca-Cola Zero Sugar получит новый вкус и дизайн упаковки

Компания Coca-Сola собирается обновить дизайн упаковки Coca-Cola Zero Sugar. Она будет полностью красной, а не красно-чёрной. Помимо этого, изменится рецепт, поскольку, по мнению гендиректора Джеймса Куинси, процент прибыли недостаточен.

Новая версия напитка появится в США в июле, а в сентябре — в Канаде. При этом в России она уже есть. Самое интересное, что новая рецептура не всем пришлась по вкусу. Пользователи возмущаются новым вкусом, но некоторые в шутку даже благодарят, заявляя, что он позволил избавиться от зависимости.

В самой компании новую рецептуру считают «более освежающей и вкусной». По мнению зарубежных журналистов из CNN, напиток стал немного слаще и насыщеннее. При этом в версии Zero Sugar для США используют аспартам и ацесульфам калия в качестве замены сахара. В других странах заменители могут отличаться.