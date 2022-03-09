Coca-Cola не исчезнет из российских магазинов

Американская корпорация Coca-Cola прекратит инвестиции в маркетинг и новые проекты в России, но производство останавливать не собирается. Об этом сообщает Baza.

Журналисты издания пообщались с источником из российского подразделения Coca-Cola. Так стало известно, что в ходе последних переговоров, американский менеджмент заявил, что было принято решение приостановить инвестиции в маркетинг на территории России. Основная задача компании заключается в поддержке стабильного производства и сохранении рабочих мест.

Вся продукция Coca-Cola никуда не исчезнет из российских магазинов в ближайшее время. Трудности могут возникнуть в будущем, если не удастся решить проблему с доставкой концентратов необходимых для производства напитков.

В России работают 10 заводов Coca-Cola — в Москве, Щелково, Истре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

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