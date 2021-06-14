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Новости

Всё, что рассказали о S.T.A.L.K.E.R. 2 — подзаголовок, дата выхода и системные требования

Студия GSC Game World и компания Microsoft в ходе трансляции Xbox & Bethesda Games Showcase показали геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Там продемонстрировали игровой процесс, новых и обновлённых монстров, самих сталкеров, и так далее.

Новинка выйдет 28 апреля 2022 года и получит подзаголовок «Сердце Чернобыля» (Heart of Chernobyl). Игра ожидаемо появится на PC, Xbox Series X и S.

Игра уже доступна для предзаказа в Xbox Store и на официальном сайте проекта. На выбор доступны физическая и цифровая версии игры в 7 редакциях.

  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

В S.T.A.L.K.E.R. 2 обещают разветвлённый сюжет со «множеством разных концовок» и «непростыми решениями», контента на «сотни часов» и «очень продолжительный» основной сюжет.

Также отметим, что уже появились системные требования игры. Они выглядят так:

Минимальные:

  • ОС: Windows 10
  • CPU: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • GPU: AMD Radeon RX 580 8 GB или NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB
  • HDD/SSD: 150 ГБ

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 10
  • CPU: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • GPU: Radeon RX 5700 XT 8 GB или GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB или GeForce GTX 1080 Ti 11 GB
  • HDD/SSD: 150 ГБ

Также в игре обещана большая территория для исследований.

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Источник:
YouTube
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