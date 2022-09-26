Китайские автомобили Skywell появятся в России

Российский автомобильный рынок пополнится ещё одним китайским брендом — Skywell. Уже известно, что производитель открыл представительство в РФ.

Компания планирует создать собственную дилерскую сеть по всей стране. Они будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и других крупных городах. Более того, автомобили можно будет заказывать через интернет с доставкой по всей России.

Первым автомобилем в РФ от Skywell станет электрический кроссовер ET5. Электрокар оснащён 204-сильным двигателем (320 Нм) с запасом хода более 500 км. Максимальная скорость составляет 150 км/ч, а разгон до «сотни» занимает около 8 секунд. В продаже он появится в октябре по цене от 4 480 000 до 4 980 000 рублей.

За первый год работы в России, компания планирует продавать 3000 кроссоверов ET5 и новых гибридных кроссоверов HT-i, которые выйдут на российский рынок в 2023 году.

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