Черная пятница: как не стать жертвой мошенников на распродаже

Сегодня стартовала Чёрная пятница. Многие пользователи уже подготовились к ней и начинают массово скупать подарки к Новому году.

К сожалению, в этот день начинают активно работать не только ритейлеры, но и кибермошенники. Для последних это особый «улов» на невнимательных пользователях.

Мошенники начинают массового запускать копии сайтов известных интернет-магазинов, крутят рекламу в Инстаграме, а также делают рассылки в мессенджеры и электронные ящики. Поэтому стоит очень внимательно переходить на сторонние сайты и тщательно сверять их адреса (URL). В противном случае велика вероятность остаться без денег на карте.

Вот несколько рекомендаций, чтобы сохранить свои деньги:

Не переходите на неизвестный сайт, который вам прислали в мессенджере или на почту;

Если попали на похожий известный интернет-магазин из рассылки на почте, то внимательно сверяйте название в адресной строке. В адресе сайта не должно быть дополнительных букв или сомнительных приставок;

Обратите внимание на SSL-сертификат (зелёный замок в адресной строке), он должен быть зелёным, если браузер показывает предупреждение, то сразу закрывайте такой сайт. Однако не всегда зелёным замок является гарантией безопасности и надёжности;

Не вводите данные банковской карты на сомнительных сайтах и не называйте её данные оператору магазина;

Если увидели супер-скидку на неизвестном сайте, то закрывайте его;

Делайте покупки только в известных и проверенных интернет-магазинах.

Правила элементарное и банальные, но именно их несоблюдение, гарантирует мошенникам опустошить ваш счёт на банковской карте. Опасность попасть на мошенников продлится до самого Нового года, а впереди кроме Чёрной пятница, будет «киберпонедельник» 29.11 и прочие новогодние распродажи.

Кроме того, множество мошенников до сих пор обитают на Авито. Как их избежать, можно почитать в отдельном материале.