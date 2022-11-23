CD Projekt RED показала геймплей некстген-версии «Ведьмака 3»

Студия CD Projekt RED завершила на Twitch стрим, посвящённый некстген-версии «Ведьмака 3».

Основные нововведения в «Ведьмаке 3»:

Освещение с трассировкой лучей;

Оптимизированная быстрая загрузка;

Поддержка технологий FSR и DLSS;

Улучшенная детализация объектов, текстур и мира;

Консоли получат два режима графики: качество и производительность;

Трассировка лучей на консолях будет доступна только в режиме качества, в режиме производительности обещают 60 fps;

На Xbox Series S трассировки лучей не будет, но появятся два режима: 30 fps и 60 fps;

Полноценный фото-режим;

Версия для PS5 получит поддержку DualSense;

Альтернативная камера с видом из-за плеча Геральта;

Переработанная карта мира и другие правки;

Возможность увеличивать размеры шрифтов интерфейса и субтитров;

Пауза во время кат-сцен;

Новые доспехи и оружие;

Альтернативные костюмы для персонажей;

Контент, вдохновлённый сериалом «Ведьмак» от Netflix.

Релиз новой версии «Ведьмака 3» состоится 14 декабря 2022 года. Кто ранее приобрёл игру, получат некстген-обновление бесплатно.