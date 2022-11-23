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CD Projekt RED показала геймплей некстген-версии «Ведьмака 3»

Студия CD Projekt RED завершила на Twitch стрим, посвящённый некстген-версии «Ведьмака 3». 

Основные нововведения в «Ведьмаке 3»:

  • Освещение с трассировкой лучей;
  • Оптимизированная быстрая загрузка;
  • Поддержка технологий FSR и DLSS;
  • Улучшенная детализация объектов, текстур и мира;
  • Консоли получат два режима графики: качество и производительность;
  • Трассировка лучей на консолях будет доступна только в режиме качества, в режиме производительности обещают 60 fps;
  • На Xbox Series S трассировки лучей не будет, но появятся два режима: 30 fps и 60 fps;
  • Полноценный фото-режим;
  • Версия для PS5 получит поддержку DualSense;
  • Альтернативная камера с видом из-за плеча Геральта;
  • Переработанная карта мира и другие правки;
  • Возможность увеличивать размеры шрифтов интерфейса и субтитров;
  • Пауза во время кат-сцен;
  • Новые доспехи и оружие;
  • Альтернативные костюмы для персонажей;
  • Контент, вдохновлённый сериалом «Ведьмак» от Netflix. 

Релиз новой версии «Ведьмака 3» состоится 14 декабря 2022 года. Кто ранее приобрёл игру, получат некстген-обновление бесплатно. 

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Источник:
Twitch

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