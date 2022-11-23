CD Projekt RED показала геймплей некстген-версии «Ведьмака 3»

Студия CD Projekt RED завершила на Twitch стрим, посвящённый некстген-версии «Ведьмака 3».
Основные нововведения в «Ведьмаке 3»:
- Освещение с трассировкой лучей;
- Оптимизированная быстрая загрузка;
- Поддержка технологий FSR и DLSS;
- Улучшенная детализация объектов, текстур и мира;
- Консоли получат два режима графики: качество и производительность;
- Трассировка лучей на консолях будет доступна только в режиме качества, в режиме производительности обещают 60 fps;
- На Xbox Series S трассировки лучей не будет, но появятся два режима: 30 fps и 60 fps;
- Полноценный фото-режим;
- Версия для PS5 получит поддержку DualSense;
- Альтернативная камера с видом из-за плеча Геральта;
- Переработанная карта мира и другие правки;
- Возможность увеличивать размеры шрифтов интерфейса и субтитров;
- Пауза во время кат-сцен;
- Новые доспехи и оружие;
- Альтернативные костюмы для персонажей;
- Контент, вдохновлённый сериалом «Ведьмак» от Netflix.
Релиз новой версии «Ведьмака 3» состоится 14 декабря 2022 года. Кто ранее приобрёл игру, получат некстген-обновление бесплатно.
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