CD Projekt RED анонсировала дисковые версии обновлённого «Ведьмака 3»

CD Projekt RED анонсировала физические копии некстген-версии «Ведьмака 3» для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Игра на физическом носителе будет доступна для покупки с 26 января.

Диски будут продавать по всему миру, но релиз в некоторых странах может задержаться на несколько дней. Россия в этом списке отсутствует. Несмотря на это, диски The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition всё равно появятся в РФ. Их продажей будут заниматься местные ритейлеры.

Стоимость обновлённого «Ведьмака 3» в Польше составляет 159,90 злотых (около 2500 рублей). За эти деньги игрок получает диск с игрой, все дополнения и различные бонусы. Например, карту мира.