Casio выпустила новую модель часов G-Shock

Коллекция популярной серии Casio G-Shock пополнилась новыми часами GMW-B5000PB. Они получили полностью металлический корпус, квадратный циферблат и фиолетово-синее ионное покрытие.







Безель модели обладает фактурной поверхностью, а сам браслет – зеркальной отделкой. В числе функций: будильник, таймер, секундомер, автоматический календарь, синхронизация со смартфоном, сигнал поиска телефона, автоматическая светодиодная подсветка и тому подобное. Степень защиты от воды составляет 200 метров.

Стоимость Casio GMW-B5000PB в России составляет 58 890 рублей.