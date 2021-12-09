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Новости

Casio выпустила новую модель часов G-Shock

Коллекция популярной серии Casio G-Shock пополнилась новыми часами GMW-B5000PB. Они получили полностью металлический корпус, квадратный циферблат и фиолетово-синее ионное покрытие.

Безель модели обладает фактурной поверхностью, а сам браслет – зеркальной отделкой. В числе функций: будильник, таймер, секундомер, автоматический календарь, синхронизация со смартфоном, сигнал поиска телефона, автоматическая светодиодная подсветка и тому подобное. Степень защиты от воды составляет 200 метров.

Стоимость Casio GMW-B5000PB в России составляет 58 890 рублей.

Источник:
Casio, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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