Casio представила G-Shock GBX100S для сёрферов — отслеживают приливы, луну и восходы

Casio выпустила в Европе часы G-Shock GBX100S-1 и GBX100S-2 из линейки G-Lide, разработанные специально для сёрферов. Они поддерживают Bluetooth и синхронизацию с приложением Casio Watches, показывают графики приливов, фазы луны, а также время восхода и заката.

Модель получила ударопрочный корпус из прозрачного пластика, металлическую рамку и классическую для G-Shock защиту от воды (до 20 ATM). Часы также умеют отслеживать дистанцию, темп и скорость, работают от заменяемой батарейки (до 2 лет службы).

В Японии и Европе часы уже продаются по цене €169, в США ожидается релиз по цене около $170.