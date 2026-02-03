Casio выпустит спецверсию часов Edifice к 60-летию первой победы Honda в «Формуле-1» | The GEEK
Casio выпустит спецверсию часов Edifice к 60-летию первой победы Honda в «Формуле-1»

Они выполнены в стиле японского болида Honda RA272.
Редакция The GEEK сегодня в 19:58

Casio анонсировала часы Edifice ECB-2300HR-1AJR — спецверсия, посвящённая 60-летию первой победы Honda в чемпионате «Формулы-1». В 1965 году американец Ричи Гинтер выиграл Гран-при Мексики за рулем модернизированного болида Honda RA272.

Дизайн часов вдохновлён именно этим автомобилем. Безель выполнен в фирменном белом цвете, на циферблате есть красное кольцо, повторяющее элементы японского флага. На отметке 60 минут размещена золотая гравировка с числом «60».

Ремешок из кожи украшен лазерной гравировкой с чертежами 1,5-литрового двигателя V12 Honda, который стоял в RA272. На держателе ремешка нанесена фраза Veni, Vidi, Vici — отсылка к словам руководителя команды Honda Ёсио Накамуры. Отдельный циферблат на отметке «9 часов» выполнен в виде тахометра гоночного автомобиля.

Корпус часов сделан из сочетания нержавеющей стали и усиленной углеволокном смолы. Модель оснащена сапфировым стеклом с антибликовым покрытием и устойчива к погружению в воду на глубину до 100 метров. На задней крышке корпуса размещён официальный логотип 60-летия победы Honda в «Формуле-1». Также часы поддерживают солнечную зарядку и подключение к смартфону по Bluetooth.

В Японии модель появится в продаже в марте 2026 года. Цена составит 66 тысяч йен (~32 700 рублей).

