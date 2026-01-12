Casio выпустила часы WS1800 в ретро-дизайне с автономностью до 10 лет

Casio выпустила в новую серию спортивных часов WS1800 в ретро-дизайне. Одной из особенностей стала батарея, которой, по словам производителя, хватит на 10 лет.

В линейку вошли три модели:

WS-1800-1AV — чёрная;

WS-1800-2AV — синяя;

WS-1800-3AV — зелёная.

Casio WS1800 — часы с акцентом на функциональность и автономность. Фронтальная часть защищена сферическим минеральным стеклом из смолы, а корпус и ремешок выполнены из лёгкого и прочного полимера.

Часы имеют водозащиту до 100 метров, а встроенная батарейка CR2025 обеспечивает до 10 лет автономной работы. Для удобства в тёмное время суток предусмотрена LED-подсветка с эффектом послесвечения.

Цена — $39,95. Часы уже доступны на официальном сайте Casio в США. Также модели появились на Amazon, где их можно оформить по предзаказу, но уже по более высокой цене — около $65.