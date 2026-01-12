Casio выпустила часы WS1800 в ретро-дизайне с автономностью до 10 лет | The GEEK
close
Новости

Casio выпустила часы WS1800 в ретро-дизайне с автономностью до 10 лет

В новую серию вошли три модели.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:04

Casio выпустила в новую серию спортивных часов WS1800 в ретро-дизайне. Одной из особенностей стала батарея, которой, по словам производителя, хватит на 10 лет.

В линейку вошли три модели:

  • WS-1800-1AV — чёрная;
  • WS-1800-2AV — синяя;
  • WS-1800-3AV — зелёная.

Casio WS1800 — часы с акцентом на функциональность и автономность. Фронтальная часть защищена сферическим минеральным стеклом из смолы, а корпус и ремешок выполнены из лёгкого и прочного полимера.

Часы имеют водозащиту до 100 метров, а встроенная батарейка CR2025 обеспечивает до 10 лет автономной работы. Для удобства в тёмное время суток предусмотрена LED-подсветка с эффектом послесвечения.

Цена — $39,95. Часы уже доступны на официальном сайте Casio в США. Также модели появились на Amazon, где их можно оформить по предзаказу, но уже по более высокой цене — около $65.

id·217553·20260112_1904
На российский рынок вышли защищённые часы Amazfit T-Rex 3 Pro
Casio выпустила лимитированные G-Shock MRG-B2000KT-3A с титаном и изумрудами
Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов
Casio представила G-Shock GBX100S для сёрферов — отслеживают приливы, луну и восходы
Casio представила премиальные G-Shock за $2690
Casio выпустит цельнометаллические часы G-SHOCK GMW-BZ5000 с модульным корпусом
Casio выпустила умное кольцо в виде часов с экраном
Назад в 70-е: Casio и A.P.C. выпустили новые часы в ретро-стиле
Casio выпустила смарт-часы G-SHOCK GBD-300 в защищённом корпусе
Casio выпустила новую модель часов G-Shock
8 Marta Podborka
Подарки, которые оценят на 8 марта
Крутая экшн-камера от Casio не боится воды и падений
Casio готовит смарт-часы Pro Trek WSD-F20S

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры