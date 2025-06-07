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Casio представила премиальные G-Shock за $2690

Титановый корпус, самурайская эстетика и DLC-покрытие.
Фото аватара
Валентин Снежин 7 июня 2025 в 16:23

Casio открыла предзаказы на новые часы G-Shock MR-G — модели MRG-B2000BG-3A и MRG-B2000RG-3A, стоимостью ¥385 000 (~$2 690) каждая. Оба варианта отсылают к японским традициям и оформлены в цвете kurogane-iro — синевато-зелёном тоне самурайских доспехов.

Что внутри и снаружи

MRG-B2000BG-3A:

  • Титановый безель и браслет с DLC-покрытием (Diamond-Like Carbon)
  • Вес: 150 г
  • Элементы дизайна: изогнутые стрелки, циферблат «под панцирь черепахи»
  • Изготовлено с высокой точностью в Yamagata Casio

MRG-B2000RG-3A:

  • Безель из рекристаллизированного титана (узор как на клинках катан)
  • Ремешок Durasoft с узором Bishamon
  • Вес: 138 г

Функциональность

Обе модели оснащены:

  • Сапфировым стеклом с антибликовым покрытием
  • Стойкостью к ударам, магнитным полям и воде (до 200 м)
  • Bluetooth-синхронизацией через приложение CASIO WATCHES
  • Мировым временем (~300 городов), секундомером, таймером, будильником
  • Суперподсветкой, автокоррекцией стрелок и вечным календарём
  • Питание от Tough Solar: до 5 месяцев без подзарядки, до 26 — в энергосбережении

AI-дизайн тоже в деле

Кроме того, Casio представила серию MTG-B4000 — первые G-Shock, спроектированные с участием искусственного интеллекта. AI помог разработать новую конструкцию Dual Core Guard, сочетающую карбон и сталь для защиты от ударов.

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Теги: 
Источник:
Casio
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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