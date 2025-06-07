Casio представила премиальные G-Shock за $2690

Casio открыла предзаказы на новые часы G-Shock MR-G — модели MRG-B2000BG-3A и MRG-B2000RG-3A, стоимостью ¥385 000 (~$2 690) каждая. Оба варианта отсылают к японским традициям и оформлены в цвете kurogane-iro — синевато-зелёном тоне самурайских доспехов.

Что внутри и снаружи

MRG-B2000BG-3A:

Титановый безель и браслет с DLC-покрытием (Diamond-Like Carbon)

Вес: 150 г

Элементы дизайна: изогнутые стрелки, циферблат «под панцирь черепахи»

Изготовлено с высокой точностью в Yamagata Casio

MRG-B2000RG-3A:

Безель из рекристаллизированного титана (узор как на клинках катан)

Ремешок Durasoft с узором Bishamon

Вес: 138 г

Функциональность

Обе модели оснащены:

Сапфировым стеклом с антибликовым покрытием

Стойкостью к ударам, магнитным полям и воде (до 200 м)

Bluetooth-синхронизацией через приложение CASIO WATCHES

Мировым временем (~300 городов), секундомером, таймером, будильником

Суперподсветкой, автокоррекцией стрелок и вечным календарём

Питание от Tough Solar: до 5 месяцев без подзарядки, до 26 — в энергосбережении

AI-дизайн тоже в деле

Кроме того, Casio представила серию MTG-B4000 — первые G-Shock, спроектированные с участием искусственного интеллекта. AI помог разработать новую конструкцию Dual Core Guard, сочетающую карбон и сталь для защиты от ударов.