Casio представила премиальные G-Shock за $2690

Casio открыла предзаказы на новые часы G-Shock MR-G — модели MRG-B2000BG-3A и MRG-B2000RG-3A, стоимостью ¥385 000 (~$2 690) каждая. Оба варианта отсылают к японским традициям и оформлены в цвете kurogane-iro — синевато-зелёном тоне самурайских доспехов.
Что внутри и снаружи
MRG-B2000BG-3A:
- Титановый безель и браслет с DLC-покрытием (Diamond-Like Carbon)
- Вес: 150 г
- Элементы дизайна: изогнутые стрелки, циферблат «под панцирь черепахи»
- Изготовлено с высокой точностью в Yamagata Casio
MRG-B2000RG-3A:
- Безель из рекристаллизированного титана (узор как на клинках катан)
- Ремешок Durasoft с узором Bishamon
- Вес: 138 г
Функциональность
Обе модели оснащены:
- Сапфировым стеклом с антибликовым покрытием
- Стойкостью к ударам, магнитным полям и воде (до 200 м)
- Bluetooth-синхронизацией через приложение CASIO WATCHES
- Мировым временем (~300 городов), секундомером, таймером, будильником
- Суперподсветкой, автокоррекцией стрелок и вечным календарём
- Питание от Tough Solar: до 5 месяцев без подзарядки, до 26 — в энергосбережении
AI-дизайн тоже в деле
Кроме того, Casio представила серию MTG-B4000 — первые G-Shock, спроектированные с участием искусственного интеллекта. AI помог разработать новую конструкцию Dual Core Guard, сочетающую карбон и сталь для защиты от ударов.
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