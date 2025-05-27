Casio выпустит цельнометаллические часы G-SHOCK GMW-BZ5000 с модульным корпусом

Компания Casio готовит к выпуску новую серию часов G-SHOCK GMW-BZ5000 — обновленную версию популярной 5000-й металлической линейки. Об этом рассказал инсайдер Geesgshock.

Новая серия будет включать три варианта:

GMW-BZ5000D-1 (серебристый корпус)

GMW-BZ5000GD-1 (черный корпус)

GMW-BZ5000GD-9 (золотой корпус)

Часы сохранят форму классических моделей 5000-й серии, но получат обновленный модульный корпус, что намекает на повышенную ремонтопригодность и возможности кастомизации. При этом главным нововведением станет дисплей MiP (Memory in Pixel), обеспечивающий высокую читаемость даже при слабом освещении.

По предварительной информации, стоимость часов составит около 599 евро за серебристую модель и 649 евро за черную и золотую версии. Официальная дата выхода новинок неизвестна.