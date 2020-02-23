Capcom планирует выпустить ещё один ремейк Resident Evil
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Capcom планирует выпустить ещё один ремейк Resident Evil

Не успела Capcom выпустить Resident Evil 3, так уже задумалась над ремейком следующей части. Свидетельствует об этом опрос на сайте разработчика под заголовком «Если бы вышел новый ремейк франшизы Resident Evil, вы были бы заинтересованы в его приобретении?».

Однако если выход следующей части Resident Evil состоится, то явно на PS5 и Xbox Series X, об свидетельствует пункт из опроса с приобретением новой консоли.

Выход ремейка Resident Evil 3 состоялся 3 апреля для PS4, Xbox One и PC.

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