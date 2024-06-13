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Будущий iPad может получить встроенный лоток для Apple Pencil

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Валентин Снежин сегодня в 22:28

Недавно Apple выпустила iPad Pro с толщиной всего 5,3 мм, что на 0,6 мм меньше по сравнению с предыдущей моделью. Хотя разница незначительна, Apple продолжает стремиться к минимизации размеров.

Обнаруженный патент Apple показывает новый, более элегантный способ хранения стилуса. Согласно описанию документа, будущий iPad может быть оснащен выдвижным лотком для Apple Pencil.

Такое решение сможет обеспечить безопасное хранение Apple Pencil внутри планшета, а также его беспроводную зарядку.

Вполне возможно, что это останется только на бумаге, ведь Apple имеет множество патентов, которые не используются на практике.

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Источник:
The GEEK, xleaks7
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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