Блогер показал рабочий прототип iPhone 12 Pro Max на видео

Блогер EverythingApplePro опубликовал изображения прототипа iPhone 12 Pro Max в включённом состоянии и его скриншоты. У смартфона 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц и разрешением 2788 x 1284 пикселей с 458 ppi.

Фотография показывает системные настройки дисплея:

Включение высокой частоты обновления, в этом режиме экран всегда будет работать 120 Гц.

Адаптивная частота обновления — 60/120 Гц меняются в зависимости от воспроизводимого контента.

На скриншотах видно, что 12 Pro Max получил поддержку 20-ваттной быстрой зарядки. Однако, сам блок необходимо докупать, в стандартном комплекте его не будет.

Также инсайдер Джон Проссер выложил видео с работающим прототипом устройства.

Ожидается, что самый топовый iPhone 12 Pro Max получит LiDAR, как это уже реализовано в последнем iPad Pro. Он будет использоваться в стандартной камере и в режиме дополненной реальности. Благодаря ему улучшится фокусировка и обнаружение объектов при плохой видимости.

Стоит отметить, что это тестовый прототип, поэтому до серийного производства дело может не дойти.