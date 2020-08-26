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Новости

Блогер показал рабочий прототип iPhone 12 Pro Max на видео

Блогер EverythingApplePro опубликовал изображения прототипа iPhone 12 Pro Max в включённом состоянии и его скриншоты. У смартфона 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц и разрешением 2788 x 1284 пикселей с 458 ppi.

Фотография показывает системные настройки дисплея:

  • Включение высокой частоты обновления, в этом режиме экран всегда будет работать 120 Гц.
  • Адаптивная частота обновления — 60/120 Гц меняются в зависимости от воспроизводимого контента.
Iphone12

На скриншотах видно, что 12 Pro Max получил поддержку 20-ваттной быстрой зарядки. Однако, сам блок необходимо докупать, в стандартном комплекте его не будет.

Iphone12

Также инсайдер Джон Проссер выложил видео с работающим прототипом устройства.

Ожидается, что самый топовый iPhone 12 Pro Max получит LiDAR, как это уже реализовано в последнем iPad Pro. Он будет использоваться в стандартной камере и в режиме дополненной реальности. Благодаря ему улучшится фокусировка и обнаружение объектов при плохой видимости.

Стоит отметить, что это тестовый прототип, поэтому до серийного производства дело может не дойти.

Источник:
MacRumors
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