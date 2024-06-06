Бюджетный realme C65 с ИИ и «мини-капсулой 2.0» поступил в продажу в России

В России группа «М.Видео-Эльдорадо» начала продажи нового смартфона realme C65. Фишками доступного устройства стали улучшенная мини-капсула 2.0, динамическая кнопка, которая позволяет настраивать два дополнительных действия, а также алгоритм с ИИ для управления жестами.

Realme C65 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью до 625 нит и частотой обновления 90 Гц, основной камерой на 50 Мп, а также 8-ядерным процессором MediaTek Helio G85. Благодаря чипу смартфон получил сертификат «48-Month Fluency Rating» от немецкой организации TÜV SÜD, что гарантирует четыре года плавной работы.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 45 Вт, которая позволяет зарядить realme C65 с 0 до 50% за 30 минут и до 100% — за 77 минут. В плане безопасности, смартфон включает в себя сертификат TÜV Low Blue Light, защиту по стандарту IP54 и функцию распознавания воды на экране, которая позволяет пользоваться устройством мокрыми руками.

Цены на realme C65 следующие:

6/128 ГБ — 14 999 рублей

8/256 ГБ — 16 999 рублей