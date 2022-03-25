Стоимость ноутбука на чипе «Байкал-М» начинается от 100 тысяч рублей

Первый ноутбук на российском чипе «Байкал-М» запустят в массовое производство в конце года. Сейчас стала известна стоимость ноутбуков, выпущенных омской компанией BITBLAZE Titan.
Максим Копосов, директор компании-разработчика, сообщил, что стоимость версии в алюминиевом корпусе будет составлять примерно 100-120 тысяч рублей, а в титановом — 200 тысяч рублей. Такая цена отчасти формируется из-за того, что устройства пока что малотиражные. Первая партия составит всего 1000 штук.
При этом, Копосов признает, что по соотношению цена/качества в мире можно будет приобрести ноутбуки и получше.
На данный момент известны технические характеристики новинки:
- Процессор — 8-ядерный «Байкал-М»;
- Дисплей — 15,6-дюймовый с IPS-матрицей и разрешением 1920х1080 пикселей;
- Видеокарта — интегрированная в ЦП;
- Оперативная память — 16 ГБ;
- SSD-накопитель — 250/512 ГБ;
- Вес — 2,2 кг
- ОС Linux.
Также стоит учитывать тот факт, что многие компоненты российского ноутбука производят западные страны, которые на данный момент ввели санкции. Соответственно, с поставками могут быть сильные перебои.
Назревает вопрос года: берем?
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