Билл Гейтс купил первую в мире водородную яхту за $645 млн

Про автомобили, которые работают на водородных элементах, мы уже слышали. Однако найти такое транспортное средство очень тяжело, даже в тех странах, где они официально продаются. Пока неизвестно, будет ли данное направление альтернативного источника развиваться, но эта сфера получила неожиданный виток развития.

Речь идет о Билле Гейтсе, который приобрел себе яхту на водородных элементах. Стоимость Sinot Aqua – около 644 млн. долларов, длина – 113 метров. Топливом, для приведения двигателей в действие, является жидкий водород. Для хранения столь опасного вещества, яхта имеет два 28-тонных герметичных резервуара, которые охлаждаются до температуры -253 градуса по Цельсию.

Сами двигатели обладают мощностью по 1 МВт каждый, максимальная скорость – 17 узлов или 32 км/ч. Проплыть на одном запасе топлива яхта может 6 000 км. А учитывая то, что заправочные станции редкость, есть запасной дизельный двигатель. Ожидается, что яхта Sinot Aqua будет полностью готова к 2024 году.