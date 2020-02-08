Создатель первой водородной яхты опроверг продажу судна Биллу Гейтсу

Инженерная компания Sinot, которая разработала дизайн первой в мире яхты на водороде под названием AQUA, опровергла продажу. До этого множество крупных изданий The Guardian, Daily Mail и прочие сообщили, что Билл Гейтс приобрёл яхту за $644 млн.
Первыми о покупке сообщило издание Sunday Telegraph. Они заявили, что суперъяхту приобрёл Билл Гейтс в знак своей убежденности в том, что это станет хорошей инвестицией в экологически чистые технологии.
«AQUA — дизайн яхты в процессе разработки, и он не был продан мистеру Гейтсу», — говорится в заявлении Sinot.
В компании отметили, что не ведёт никаких переговоров о продаже, а сама разработка должна привлечь внимание к новым технологиям судоходства.
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