Бенчмарк раскрыл производительность процессора iPhone 12

Этой осенью Apple традиционно анонсирует следующее поколение айфонов. Это будет полностью новые смартфоны с производительным процессором Apple A14 и увеличенной оперативной памятью. Изготавливать чипсеты будет тайваньская компания TSMC.

Несмотря на нескорый выход iPhone 12, первые результаты нового процессора Apple A14 уже появились в бенчмарке Geekbench. Согласно платформе чипсет набрал 1658 баллов в однопоточном режиме и 4612 баллов с использованием всех ядер. Также A14 может стать первым мобильным процессором с рабочей тактовой частотой 3 ГГц.

Рабочая частота Apple A14 достигает 3,1 ГГц. В действующем поколении Apple A13 работают на частоте 2,7 ГГц.

Выход iPhone 12 запланирован на сентябрь текущего года.