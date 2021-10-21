Первые результаты тестирования нового ноутбука MacBook Pro — обгоняет всех

Опубликованы первые результаты тестирования нового ноутбука MacBook Pro на базе однокристальной системы Apple M1 Max. Эти данные были получены из базы бенчмарка Metal. Судя по ним, новинка втрое быстрее по результатам GPU, чем M1. Ранее появились данные из Geekbench, по которым M1 Max вдвое превосходит M1 по производительности CPU.

Если говорить о конкретных цифрах, то в графическом тесте «Макс» набрал 68 870 баллов, тогда как у M1 показатель был всего 20 581 балл. Для сравнения, дискретная Radeon Pro 5600M набрала 42 510. Данная карта стояла в топовой модели MacBook Pro на процессоре Intel.

Отметим, что пока не сообщается, сколько графических ядер было у протестированной Apple M1 Max — 24 или 32. Однако даже сейчас очевидно, что в Купертино сделали мощный процессор.

В целом, по данным компании, новая система-на-чипе даёт на 70% более высокую производительность, чем M1.